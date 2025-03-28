Компания Asus официально представила ProArt Display OLED PA32UCDM, новейшее дополнение к линейке ProArt

Image: Asus

Компания Asus анонсировала монитор ProArt Display OLED PA32UCDM, ориентированный на профессионалов в области видеомонтажа, 3D-графики и фотографии. Устройство сочетает 31,5-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением 4K (3840×2160), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,1 мс. Пиковая яркость достигает 1000 нит при сертификации VESA DisplayHDR True Black 400, что обеспечивает глубокий чёрный цвет и детализацию в тенях при работе с HDR-контентом.

Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB с 10-битной глубиной. Заводская калибровка гарантирует отклонение Delta E< 1, а поддержка аппаратной калибровки через ProArt Hardware Calibration и сторонние инструменты вроде Calman обеспечивает точность цветопередачи. Для подключения предусмотрены два порта Thunderbolt 4 с питанием до 96 Вт и возможностью Daisy Chain, HDMI 2.1 и USB-хаб 3.2. Устройство совместимо с Mac и включает трёхмесячную подписку на Adobe Creative Cloud для новых пользователей.

Image: Asus

Корпус толщиной 8 мм из алюминия дополнен эргономичной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота. Для защиты от выгорания пикселей реализована система OLED Care: смещение статичных элементов, детекция изображения и датчик присутствия, приглушающий экран в отсутствие пользователя. Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG делает модель универсальной для различных форматов.

Image: Asus

Стартовая цена ProArt PA32UCDM составляет $1899 в США и £1599 в Великобритании.