Сроки выпуска серии Meizu Note 16 подтверждены, Meizu 22 появится в ближайшее время.

Компания Meizu готовится к запуску двух новых линеек смартфонов: среднебюджетной серии Note 16 и флагманской Meizu 22. Как сообщается, анонс Note 16 состоится в апреле в Китае, тогда как топовые модели появятся летом, позже изначально планировавшегося апрельского релиза.

Meizu Note 16 Series уже доступны для предзаказа на официальном сайте и у партнёров бренда. Рекламные материалы демонстрируют дизайн с восьмиугольным модулем камеры, плоскими рамками и отдельной кнопкой для активации ИИ-функций. Точные характеристики пока не раскрыты, но акцент сделан на современных визуальных решениях и интеграции искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта. Запуск серии станет частью стратегии по укреплению позиций Meizu на глобальном рынке после возвращения бренда на MWC Barcelona.

Meizu 22 Series, представленные в виде рендеров на MWC, позиционируются как флагманы с упором на ИИ-возможности. Ожидается, что устройства получат процессор Snapdragon 8 Elite, продвинутые камеры и набор функций на основе искусственного интеллекта, направленных на конкуренцию с другими премиальными моделями. Первоначально релиз планировался на апрель, но был перенесён на лето.

Рендеринг Meizu 22

По мере приближения дат анонсов Meizu обещает раскрыть дополнительные детали, включая точные спецификации и ценовые диапазоны.