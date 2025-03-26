Компания Samsung представила в США свой первый 3D-монитор без очков. Его цена составляет 2 000 долларов, и для него требуется мощный графический процессор.

Image: Samsung

Компания Samsung начала продажи безочкового 3D-монитора Odyssey 3D (G90XF) в США по цене $2000, что делает его дороже 49-дюймового Odyssey OLED G9 и 55-дюймового Odyssey Ark второго поколения. Информация о стоимости появилась на сайте Best Buy перед удалением, подтверждая премиальный статус новинки.

27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4K (3840×2160) обеспечивает частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс (GtG) и пиковую яркость 350 нит. Монитор охватывает 99% цветового пространства sRGB, поддерживает стандарты HDR10+ и HDR10+ Gaming, а также технологию AMD FreeSync Premium для плавного геймплея. Отсутствие совместимости с NVIDIA G-Sync может ограничить аудиторию владельцами соответствующих видеокарт.

Ключевая особенность — преобразование 2D-контента в 3D через приложение Reality Hub, требующее подключения к ПК с мощной видеокартой. В комплекте — регулируемая подставка с возможностью изменения высоты, наклона и поворота в портретный режим. Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, два USB-A и один USB-B, а встроенные стереодинамики по 5 Вт заменяют внешнюю акустику для базовых задач.