Vivo подтвердила, что 31 марта в Китае будет представлен Vivo Y300t.

Компания Vivo подтвердила запуск смартфона Y300t 31 марта в Китае — модель станет «младшим» партнёром флагмана Y300 Pro+ в обновлённой линейке Y-серии. По данным инсайдеров, Y300t представляет собой редизайн устройства Vivo T4x 5G, выпущенного в Индии в начале марта, но с изменённым названием и дизайном.

Основой Y300t станет процессор MediaTek Dimensity 7300, а ёмкость аккумулятора достигнет 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Дизайн включает плоский корпус, изогнутую стеклянную заднюю панель и двойную основную камеру с кольцевой LED-вспышкой. Доступные цвета — чёрный, белый и синий.

Ожидается, что смартфон унаследует характеристики T4x 5G: 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, фронтальную 8-Мп камеру, а также основную камеру 50 Мп + 2 Мп. В списке возможных функций — сканер отпечатков на боковой грани, ИК-порт, защита IP64 и фирменная оболочка OriginOS 5 на базе Android 15 с ИИ-оптимизациями.

Y300 Pro+, в свою очередь, получит 6,77-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, чип Snapdragon 7s Gen 3 и аккумулятор 7300 мА·ч с зарядкой 90 Вт. Обе модели выйдут в Китае, а Pro+-версия, вероятно, позже дебютирует в Индии как Z10. Официальные детали о ценах и глобальной доступности Y300t пока не раскрыты.