Oppo Find X8 Ultra представлен на Geekbench с Snapdragon 8 Elite, и подтверждено наличие аккумулятора емкостью 6100 мА·ч.

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Компания Oppo подтвердила ключевые характеристики флагмана Find X8 Ultra, анонс которого запланирован на 10 апреля в Китае. Накануне релиза смартфон появился в базе Geekbench под номером модели PKJ110, а также был упомянут вариант PKU110 с поддержкой спутниковой связи. Продуктовый менеджер линейки Find Чжао Ибао раскрыл ёмкость аккумулятора устройства — 6100 мА·ч, что существенно больше, чем у предшественника. Зарядка осуществляется через 100-ваттный адаптер, восполняющий запас энергии за 35 минут, беспроводная поддерживает мощность до 50 Вт.

Согласно данным Geekbench (через XpertPick), Find X8 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite с двумя высокопроизводительными ядрами на 4,32 ГГц и шестью энергоэффективными на 3,53 ГГц. Графику обеспечивает Adreno 830, а результаты тестов демонстрируют 3023 балла в однопоточном и 9414 — в многопоточном режиме.

Модель получила 6,82-дюймовый 2K AMOLED-экран с частотой 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем. При толщине корпуса менее 9 мм устройство сохраняет эргономичность, несмотря на крупную батарею. Доступные конфигурации памяти: 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ, причём версия с 1 ТБ поддерживает спутниковую связь.

Фотоспособности смартфона включают 32-Мп фронтальную камеру и квадромодуль на тыловой панели. Основной датчик — 50-Мп Sony LYT-900 с оптической стабилизацией, дополненный 50-Мп сверхширокоугольным сенсором IMX882. Две перископные камеры с 50-Мп матрицами IMX906 и IMX882 обеспечивают 3- и 6-кратный оптический зум соответственно. Ещё одной новинкой стал физический нажимной кнопочный модуль, заменивший классический Alert Slider.

Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra сначала поступит в продажу в Китае, а затем в других регионах. Официальные цены будут объявлены на презентации.