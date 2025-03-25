Телевизор TCL T8C QLED с игровым ускорителем 288 Гц теперь доступен в большем количестве стран.

TCL

Компания TCL начала продажи QLED-телевизора T8C в ключевых европейских странах, включая Францию, Испанию и Германию, после дебюта модели в Великобритании. Устройство доступно в диагоналях от 55 до 98 дюймов, сочетая средний ценовой сегмент с премиальными характеристиками. Стартовая цена 55-дюймовой версии в Германии составляет 549 евро, в Великобритании — 649 фунтов стерлингов.

Согласно описанию, модель оснащена 4K HVA-панелью с контрастностью 5000:1 или 6000:1 (в зависимости от размера экрана) и пиковой яркостью 350 нит. Телевизор охватывает 93% цветового пространства DCI-P3, поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision. Для геймеров предусмотрена нативная частота обновления 120 Гц, увеличиваемая до 144 Гц благодаря технологии Motion Clarity Pro, а также AMD FreeSync Premium, ускоритель Game Accelerator 288 Гц и режимы с соотношением сторон 21:9 и 32:9. В игровом режиме задержка ввода снижается до 10 мс.

Платформа Google TV обеспечивает голосовое управление, поддержку Chromecast и Miracast, доступ к стриминговым сервисам Netflix, Disney+ и Prime Video. Аудиосистема с настройкой от Onkyo включает 2.1-канальные динамики общей мощностью 25 Вт, технологии Dolby Atmos и DTS Virtual: X. Для подключения доступны четыре порта HDMI 2.1, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi и разъем LAN.

TCL

Начинка T8C построена на процессоре MediaTek MT9653 (четыре ядра Cortex-A73, графика Mali-G52), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство декодирует форматы AV1, H.265 и VP9, воспроизводя контент в 4K при 60 кадрах в секунду.

TCL

Стоимость 65-дюймовой модели стартует с 699 евро и 749 фунтов, 75-дюймовая версия оценивается в 1049 евро и 1099 фунтов, 85-дюймовая — в 1399 евро и 1299 фунтов. Самый крупный 98-дюймовый вариант доступен только в Европе за 1999 евро. Продажи уже начались в указанных регионах.