Утечка характеристик камеры Vivo X200 Ultra подтверждает 200-МП телеобъектив.

Китайская компания Vivo готовит к апрельскому анонсу флагманский смартфон X200 Ultra, который получит обновленную тройную камеру. Об этом заявил менеджер по продуктам Vivo Хань Боксяо, опубликовав изображения тестового образца на Weibo. Основной модуль включает сверхширокоугольный, широкоугольный и телефото-объективы с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм соответственно.

Главное нововведение — 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с увеличенным на 38% светопоглощением за счет более широкой диафрагмы. Это улучшит качество съемки при слабом освещении и на большом зуме. Модуль крупнее, чем у предыдущей модели X100 Ultra, и оснащен усовершенствованными призмами, специальными линзами и антибликовым покрытием.

Сверхширокоугольный датчик, по данным источника, превышает отраслевые стандарты по размеру, что позволит снимать детализированные пейзажи и стабилизированное видео. Vivo также модернизировала систему автофокусировки и стабилизации для всех камер.

Ожидается, что X200 Ultra представят в Китае в апреле 2025 года. Официальные спецификации, включая данные о процессоре и батарее, пока не раскрыты.