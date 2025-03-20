Появились рендеры предстоящих планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+, а также дополнительные характеристики.

Samsung

Издание WinFuture опубликовало изображения и спецификации будущих планшетов Samsung — Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+. Устройства получат алюминиевые корпуса с защитой IP68 от воды и пыли, чипсет Exynos 1580 (как в смартфоне Galaxy A56), а также поддержку Wi-Fi 6E и опциональный 5G. Обе модели будут доступны с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителями на 128/256 ГБ с возможностью расширения.

Galaxy Tab S10 FE оснастят 10,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2304×1440 пикселей и поддержкой стилуса S Pen. Частота обновления, предположительно, составит 90 Гц. В комплекте — аккумулятор на 8000 мА·ч с зарядкой 45 Вт. Основная камера получит датчик на 13 МП вместо 8 МП у предшественника, фронтальная сохранит 12 МП.

Samsung

Старшая модель Tab S10 FE+ будет иметь 13,1-дюймовый дисплей (2880×1800) с аналогичной частотой и S Pen. Несмотря на увеличенный размер, планшет лишился ультраширокоугольной камеры: теперь модуль включает только основной 13-МП сенсор. Емкость батареи вырастет до 10 090 мА·ч при сохранении 45-ваттной зарядки.

Samsung

По данным источника, Tab S10 FE поступит в продажу в Европе по цене от 579 евро. Версия с 5G и максимальной памятью обойдется в 779 евро. Tab S10 FE+ начнет продажи от 749 евро, а топовая комплектация достигнет 949 евро. Официальный анонс ожидается в течение двух недель.