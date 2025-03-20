В сети появились характеристики Huawei Pura 80 Pro с 1-дюймовой камерой

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали инженерного прототипа Huawei Pura 80 Pro — будущего флагмана китайской компании. Согласно утечке, смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-экран с плоским 2.5D-стеклом, разрешением 1,5K и технологией LTPO для адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Это станет отходом от изогнутых дисплеев предыдущих моделей линейки Pura. Устройство будет работать на HarmonyOS Next — новой версии фирменной ОС Huawei.

Главной особенностью Pura 80 Pro станет камера с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 на 50 Мп и переменной диафрагмой. Подобные датчики редко встречаются даже в топовых моделях конкурентов. Основной модуль дополнят 50-Мп сверхширокоугольный объектив и 50-Мп перископный телефото-макросъемник. Все три сенсора, по данным источника, используют фильтр RYYB, повышающий светочувствительность на 40%.

Huawei

Серия Pura 80, включая Pro-версию, может быть представлена во втором квартале 2025 года. Инсайдер подчеркивает, что характеристики прототипа не финальные. Параллельно Huawei готовит презентацию складного смартфона с нестандартным соотношением экрана 16:10, который станет первым устройством с предустановленной HarmonyOS Next. Официальный анонс запланирован на 20 марта.