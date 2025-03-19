Предстоящий смартфон Honor Honor 400 Lite появился в интернете в каталоге венгерского ритейлера Connextion.

Неанонсированный смартфон Honor 400 Lite попал в базу данных венгерского ритейлера Connextion. Согласно опубликованным изображениям, устройство получило двойную основную камеру с 108-мегапиксельным сенсором, вырез в экране в форме «таблетки» и отдельную кнопку для активации камеры на боковой грани, напоминающую решение Apple в iPhone. Доступны три цветовых варианта: чёрный, серебристый и бирюзовый.

По данным списка, Honor 400 Lite оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном (предположительно), чипсетом MediaTek Dimensity 7025 и поддержкой 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Смартфон работает на Android 15. Информация о фронтальной камере, ёмкости аккумулятора и скорости зарядки не раскрыта.

Предварительная цена в Венгрии — 138 280 форинтов (около $380 или 34 500 рублей по текущему курсу). Точная дата выхода неизвестна, но появление устройства в базе ритейлера указывает на скорый анонс.

Параллельно Honor готовит для Китая серию 400, включающую базовую и Pro-версии. Согласно утечкам, Honor 400 получит 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и Snapdragon 7 Gen 4, а Pro-модель — 6,69-дюймовый дисплей и Snapdragon 8 Gen 3. Официального подтверждения деталей от компании пока нет.