Обновлённая версия Redmi Book 14 (2025) доступна в более доступной конфигурации.

Компания Xiaomi анонсировала Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition — более доступную версию ноутбука, представленного в январе. Устройство уже доступно для предзаказа на домашнем рынке, старт продаж запланирован на 24 марта.

В отличие от базовой модели с процессором Intel Core 5-210H, обновлённая версия получила чип Intel Core i5-13420H. Он оснащён восемью ядрами (4 производительных и 4 энергоэффективных), 12 потоками и тактовой частотой до 4,6 ГГц. Графическая часть представлена интегрированным GPU Intel UHD с 48 исполнительными блоками.

Экран ноутбука уменьшили до 14 дюймов с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц (в оригинальной версии — 2,5K, 120 Гц). При этом сохранилась 100% охват цветового пространства sRGB и антибликовое покрытие.

Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ осталась без изменений. Среди портов — HDMI 2.1, два USB-A 3.2 Gen 1, USB-C с поддержкой зарядки и передачи данных, а также разъём для наушников. Устройство оснащено модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятором на 56 Вт·ч с быстрой зарядкой 100 Вт (50% за 35 минут). Корпус из металла весит 1,37 кг, в комплектацию входят подсветка клавиатуры и стереодинамики с DTS. Предустановлена ОС Windows 11.

Стартовая цена Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition составляет 3499 юаней (около 44 000 рублей).