Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Huawei представит новый смартфон на церемонии Pura Pioneer
Предстоящий складной телефон Huawei Pura будет иметь новый форм-фактор с нестандартным соотношением сторон экрана 16:10.

Qwen Ai

Huawei готовит к запуску смартфон на церемонии Pura Pioneer и мероприятии HarmonyOS Intelligent Mobility, которые состоятся 20 марта в Китае. Исполнительный директор правления компании Ричард Ю поделился тонкими намеками о новом устройстве, описав его как нечто большее, чем просто традиционный смартфон.

На недавнем тизер-видео Ричарда Ю было продемонстрировано устройство Huawei Pura, которое, по всей видимости, будет иметь ширину и длину, отличающиеся от привычных форматов. Ожидается, что новинка будет оснащена экраном с соотношением сторон 16:10.

Одной из ключевых особенностей станет вертикальный складной дизайн с внешним вторичным экраном, что позволит эффективно использовать устройство как для продуктивной работы, так и для развлечений. Также предполагается, что Huawei Pura будет оснащен высококлассной камерой, поддерживающей широкий диапазон зумирования — от ультраширокого до 10-кратного, что соответствует последним флагманским предложениям компании.

Кроме того, данный смартфон станет первым, который выйдет с стабильной версией HarmonyOS Next, что означает переход от зависимости от традиционного Android. Ожидается, что программное обеспечение будет глубоко интегрировано в экосистему Huawei, предлагая функции для упрощенной совместной работы с несколькими устройствами, улучшенные возможности ИИ и оптимизированные приложения, адаптированные к новому формату.

Пока информация о цене устройства остается за завесой тайны, однако Ричард Ю намекнул на то, что новинка будет доступна широкой аудитории.

#huawei
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
16
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
4
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
БАМ продолжает расширяться, оставаясь одним из важнейших транспортных узлов России
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
iPhone 17 получит новое название, уменьшенный Dynamic Island и более ёмкую батарею
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
16
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
1
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
8
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
18:26
Это высосано из учебника по физике - любой электрический узел нагревается в процессе работы. Лед греется так, что требует охлаждения.
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Waramagedon
18:20
он нажил врагов как только родился. Грозный прожил нормально в сравнении с другими. Зачем ртуть то? мухоморы и прочее закончились в лесах? ))) никто тело Грозного не проверял, так что версия с ртутью ...
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Dusty Soldier
18:19
Какие детали куда приклеиваются?
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
VRoman
18:16
Для комфортного FullHD-гейминга видюху можно и подешевле брать. Б/У
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Waramagedon
18:15
Свобода информации в 90? в 90 Срали в уши с каждого утюга соросовские прихвостни. Свобода и вседозволенность это разные вещи. Судя по твоей биографии, тебе 60-70 лет должно быть.
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Всеволод Мекряков
18:13
Ппц, я и не знал что винду при смене проыа нужно переустанавливать)
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
VRoman
18:12
Asus поднимает цены - покупатели опускают репутацию Asus
Asus поднимает цены на Geforce RTX 5090
Алексей Матвеев
18:10
Дёшево, доступно, популярно и эффективно одновременно. Правда я вот не понимаю, на этом сайте обязательно надо что-то разогнать?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
VRoman
18:08
Да и 90% людей бы въехало в этот плакат незадумываясь.
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
Влад Парыгин
18:04
Спокуха! Это запланированная разборка)
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем