Предстоящий складной телефон Huawei Pura будет иметь новый форм-фактор с нестандартным соотношением сторон экрана 16:10.

Qwen Ai

Huawei готовит к запуску смартфон на церемонии Pura Pioneer и мероприятии HarmonyOS Intelligent Mobility, которые состоятся 20 марта в Китае. Исполнительный директор правления компании Ричард Ю поделился тонкими намеками о новом устройстве, описав его как нечто большее, чем просто традиционный смартфон.

На недавнем тизер-видео Ричарда Ю было продемонстрировано устройство Huawei Pura, которое, по всей видимости, будет иметь ширину и длину, отличающиеся от привычных форматов. Ожидается, что новинка будет оснащена экраном с соотношением сторон 16:10.

Одной из ключевых особенностей станет вертикальный складной дизайн с внешним вторичным экраном, что позволит эффективно использовать устройство как для продуктивной работы, так и для развлечений. Также предполагается, что Huawei Pura будет оснащен высококлассной камерой, поддерживающей широкий диапазон зумирования — от ультраширокого до 10-кратного, что соответствует последним флагманским предложениям компании.

Кроме того, данный смартфон станет первым, который выйдет с стабильной версией HarmonyOS Next, что означает переход от зависимости от традиционного Android. Ожидается, что программное обеспечение будет глубоко интегрировано в экосистему Huawei, предлагая функции для упрощенной совместной работы с несколькими устройствами, улучшенные возможности ИИ и оптимизированные приложения, адаптированные к новому формату.

Пока информация о цене устройства остается за завесой тайны, однако Ричард Ю намекнул на то, что новинка будет доступна широкой аудитории.