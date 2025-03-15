Китай считает, что местный стартап DeepSeek в сфере искусственного интеллекта может стать примером успешного развития технологий в стране.

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Правительство Китая усилило надзор за местным ИИ-стартапом DeepSeek после выпуска им открытой модели R1 в январе 2025 года. Согласно данным The Information, сотрудникам компании ограничили свободные поездки за рубеж, а материнская компания High-Flyer Quant, хедж-фонд, удерживает паспорта части персонала.

Государство также участвует в проверке потенциальных инвесторов DeepSeek. Эти меры последовали за рекомендациями властей КНР, обнародованными в феврале, — избегать поездок в США для исследователей и предпринимателей в сфере ИИ из-за рисков утечки технологий.

Ранее DeepSeek привлек внимание благодаря модели R1, способной к логическим рассуждениям. Несмотря на успех, компания теперь сталкивается с административными ограничениями, типичными для китайских технологических проектов, связанных с национальной безопасностью.

Официальные комментарии от DeepSeek и китайских регуляторов пока не предоставлены.