Apple AirPods могут получить поддержку прямой трансляции с обновлением iOS 19.

Источник Bloomberg сообщает о планах Apple внедрить функцию синхронного перевода для наушников AirPods. Интеграция с iOS 19 позволит переводить речь собеседника в режиме реального времени, используя микрофон iPhone для захвата аудио и динамик — для воспроизведения ответа на языке собеседника.

По данным Марка Гурмана, технология будет работать в диалоговом формате: если пользователь говорит на английском, а собеседник — на китайском, AirPods транслируют перевод прямо в уши, а ответ прозвучит через динамик смартфона на родном языке второго участника разговора.

Разработка следует за аналогичными решениями Google, который представил live-перевод для Pixel Buds в 2017 году и улучшил его в Pixel Buds Pro к 2022-му. Apple, ранее добавившая в AirPods Pro 2 мониторинг слуха через iOS 18, теперь фокусируется на расширении коммуникационных возможностей аксессуара.

Ожидается, что детали функции раскроют на конференции WWDC в июне 2025 года. Вопрос о поддержке старых моделей AirPods остаётся открытым — вероятно, она будет ограничена новейшими устройствами.