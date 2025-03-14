Lenovo представила планшет Idea Tab Pro с экраном 12,7 дюймов и четырьмя динамиками JBL.

Компания Lenovo запустила в Индии первые продажи планшета Idea Tab Pro, ориентированного на мультимедиа и продуктивность. Устройство представленное недавно на MWC 2025, оснащено 12,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3K (2944×1840 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью 400 нит. Для immersive-звука используются четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300 (4 нм), который, по данным производителя, на 60% мощнее чипа Dimensity 7050 в модели Tab P12. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, встроенное хранилище — 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ via microSD. Аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео и поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Планшет совместим со стилусом Lenovo Tab Pen Plus, клавиатурой Idea Tab Pro 2-in-1 с вогнутыми клавишами (0,2 мм) и защитным чехлом. Операционная система ZUI 16 на базе Android 14 включает функции Gemini: голосовой помощник, поиск по кругу, а также инструменты Smart Connect для синхронизации с другими устройствами (общий доступ к файлам, трансляция приложений на ПК, буфер обмена).

Камеры представлены 13-МП основным модулем с автофокусом и 8-МП фронтальным. Габариты — 291,8 × 189,1 × 6,9 мм при весе 615 г. Цвет корпуса — Luna Grey.

Стоимость модели с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет 27 999 рупий (~25 800 руб.), версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 30 999 рупий (~28 500 руб.). Продажи уже стартовали на сайте Lenovo в Индии, вскоре планшет появится на Amazon.in. Гарантированы два года обновлений ОС и четыре года — безопасности.