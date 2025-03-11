Apple готовится к масштабному обновлению программного обеспечения для iPhone, iPad и Mac.

Qwen Ai

Корпорация Apple анонсирует крупнейшее за десятилетие обновление своих операционных систем — iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Как сообщает Bloomberg, релиз запланирован на конец 2025 года и принесет единый дизайн, вдохновленный интерфейсом гарнитуры Vision Pro.

Основные изменения затронут визуальную составляющую: иконки примут округлую форму, появятся полупрозрачные меню и элементы с 3D-глубиной. Обновление, кодовые названия которого — «Luck» для мобильных ОС и «Cheer» для macOS, станет самым значимым со времен iOS 7 (2013) и macOS Big Sur (2020). Цель — унифицировать взаимодействие с устройствами на фоне падения продаж iPhone в конце 2024 года.

Хотя функционал VisionOS для AR-шлема не будет полностью перенесен на смартфоны и компьютеры, его минималистичный подход упростит навигацию. Разработкой руководит вице-президент Apple по дизайну Алан Дэй, чья команда насчитывает более 300 человек.

Официальный анонс ожидается на конференции WWDC в июне 2025 года. Аналитики связывают тизеры с задержкой AI-апдейтов для Siri, которые могут войти в состав новых ОС. Для Apple это шанс перезапустить экосистему, сохранив лидерство в премиум-сегменте на фоне растущей конкуренции.