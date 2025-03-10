Серия iQOO 15 будет оснащена 2K-дисплеем с покрытием AR, а Neo 11 обещает значительные улучшения.

По данным инсайдера Smart Pikachu, компания iQOO готовит к выпуску линейки смартфонов 15-й серии и Neo 11 с серьёзными апгрейдами. Флагманский iQOO 15 Pro, как сообщается, получит 6,85-дюймовый 2K-дисплей Samsung LTPO OLED с антибликовым покрытием и технологией LIPO для повышенной энергоэффективности. Устройство оснастят аккумулятором на 7000 мАч — одним из самых ёмких в сегменте, а также перископной камерой.

Базовая модель iQOO 15 сохранит 2K-экран и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном. Обе новинки будут работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2, дебют которого запланирован на октябрь 2025 года. Предполагается, что серия поступит в продажу в том же месяце. Примечательно, что компания может пропустить индекс «14» в названии из-за культурных ассоциаций с числом «4» в Азии.

Линейка Neo 11 также получит 2K-экраны, ультразвуковую разблокировку и батарею 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. По слухам, Neo 11 Pro будет использовать чипсет MediaTek Dimensity 9500, а стандартная версия — Snapdragon 8 Elite. Дата релиза пока не раскрыта, но ожидается, что презентация состоится ближе к концу 2025 года, как и у предшественников Neo 10.

Официальные подробности, включая цены и точные сроки выхода, станут известны позже. Пока информация основана на утечках и требует подтверждения от производителя.