Японская компания Audio-Technica представила беспроводные наушники ATH-AC5TW.

Японская компания Audio-Technica анонсировала выпуск беспроводных наушников ATH-AC5TW с открытой конструкцией. Модель, предназначенная для тех, кому важно оставаться в контакте с окружающей средой, поступит в продажу 14 марта. В Японии устройство будет стоить 14 960 иен (около $100), а в США его можно будет приобрести через Amazon.

Наушники выполнены в форме эргономичных крючков, которые фиксируются на ушной раковине, не блокируя слуховой канал. Это позволяет пользователям слышать внешние звуки, такие как сигналы машин экстренных служб или плач ребёнка. Для улучшения качества звука инженеры оснастили модель крупными драйверами размером 17×12 мм — больше, чем у большинства внутриканальных аналогов (6–12 мм). Это, вместе с алгоритмами усиления басов, обеспечивает насыщенное звучание. Вес каждого наушника составляет всего 10,5 грамма.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC, а также одновременное подключение к нескольким устройствам. Два MEMS-микрофона с технологией формирования луча снижают уровень фонового шума во время звонков. Автономность наушников достигает 13 часов, а с кейсом для зарядки — до 34 часов. Полная зарядка аккумулятора занимает два часа. Устройства включаются автоматически при извлечении из футляра и поддерживают использование одного наушника.

Модель доступна в чёрном и белом цветах. Глобальный релиз пока не анонсирован, но международные покупатели смогут заказать наушники через Amazon в США.