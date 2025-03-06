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Kefir32
iQOO Neo 11S получит 6,82-дюймовый 2K-экран и Snapdragon 8 Elite
Предполагаемый iQOO Neo 11S будет оснащён 6,82-дюймовым плоским дисплеем 2K, процессором Snapdragon 8 Elite.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новый смартфон линейки iQOO, ожидаемый во втором квартале 2025 года, получит 6,82-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Устройство, предположительно iQOO Neo 11S, будет оснащено флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite и отдельным графическим процессором, что улучшит производительность в играх.

Экран новинки превосходит панели предшественников Neo 10 и Neo 10 Pro, выпущенных в конце 2024 года с 6,78-дюймовыми 1,5K-дисплеями. По неподтверждённой информации, вместе с Neo 11S может дебютировать Pro-версия на базе процессора Dimensity 9400 Plus, сохранив аналогичные экран и сканер.

Ожидается, что остальные характеристики Neo 11S будут схожи с текущей серией: аккумулятор на 6100 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Официальный анонс запланирован на середину года, что соответствует традиционному циклу обновлений бренда. Анонсированные параметры указывают на ориентацию модели на геймеров и ценителей высоких технологий.

#iqoo #iqoo neo 11s
Источник: gizmochina.com
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