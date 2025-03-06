Компания Oppo готовится анонсировать Oppo Find X8 Ultra в апреле в Китае.

Oppo

Компания Oppo анонсировала скорый выход флагманского смартфона Find X8 Ultra, раскрыв детали через официальный аккаунт менеджера продукта Чжоу Ибао в Weibo. Устройство, презентация которого запланирована на апрель в Китае, получит 100-ваттную проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку — это на 25% быстрее, чем у предшественника Find X7 Ultra. Полная зарядка аккумулятора займёт 35 минут.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Find X8 Ultra оснастят двухсекционной батареей ёмкостью около 6000 мАч, что делает его единственным «ультрафлагманом» 2025 года с такой конструкцией. Несмотря на увеличенную ёмкость, толщина корпуса останется менее 9 мм. Также в новинке улучшили виброотклик — установлен модернизированный линейный мотор 0916 X-axis.

Смартфон будет защищён по стандарту IP68/69 от пыли и воды, а его плоский экран (как подтвердил Ибао) выделит модель среди конкурентов. Вместе с Find X8 Ultra на апрельском мероприятии ожидаются анонсы планшета Pad 4 Pro, моделей X8S и X8 Mini. Однако глобальный релиз линейки, включая Ultra-версию, пока под вопросом — Oppo может ограничиться китайским рынком.

Аналитики отмечают, что Find X8 Ultra усилит конкуренцию в премиум-сегменте, сделав ставку на скорость зарядки и автономность. Детали о камерах и процессоре пока не раскрыты, но ожидаются в ближайших тизерах.