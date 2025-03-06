Характеристики Oppo Enco Buds 3 Pro и ключевые функции официально подтверждены.

Компания Oppo подтвердила скорый выход беспроводных наушников Enco Buds 3 Pro, презентовав их ключевые характеристики на глобальном сайте. Устройства, уже получившие сертификацию Bluetooth SIG, обещают улучшенное качество звука и рекордное время работы.

Новинка оснащена 12,4-мм динамиками с титановым покрытием, поддерживающими кодековое аудио AAC и SBC. Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с минимальной задержкой, что важно для геймеров и меломанов. На одном заряде наушники работают до 12 часов, а с кейсом автономность достигает 54 часов. Быстрая зарядка восполняет 4 часа воспроизведения за 10 минут.

Enco Buds 3 Pro поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и управление через приложение HeyMelody, где доступны три режима эквалайзера: акцент на вокал, усиление басов и оригинальный звук. Защита IP55 делает их устойчивыми к пыли и брызгам, а сертификация TÜV Rheinland гарантирует долгий срок службы даже после многочисленных циклов зарядки.

Наушники поступят в продажу в цветах Glaze White («Белая глазурь») и Graphite Grey («Графитовый серый»). Точные даты релиза и цена пока не раскрыты, но Oppo обещает представить их в ближайшие недели. Аналитики отмечают, что модель усилит конкуренцию в сегменте премиальных TWS-наушников с упором на автономность и надежность.