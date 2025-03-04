ZTE выводит FWA на новый уровень с помощью 5G и Wi-Fi 7 на базе искусственного интеллекта на MWC

Компания ZTE анонсировала новое поколение решений для фиксированного и мобильного беспроводного доступа (FWA/MBB) на выставке MWC в Барселоне. Флагманская линейка включает устройства G5 Ultra, G5 Max Wi-Fi и U60 Pro, объединяющие технологии 5G-Advanced, Wi-Fi 7 и искусственный интеллект для оптимизации сетей.

ZTE G5 Ultra стал первым FWA-устройством с поддержкой 5G-Advanced, достигая скорости до 19 Гбит/с. Оно оснащено трёхдиапазонным Wi-Fi 7, двумя сетевыми портами 2.5 Гбит/с и ИИ-управлением трафиком, что улучшает работу с играми и потоковым видео. G5 Max Wi-Fi предназначен для наружного использования: антенна с усилением 30 dBi обеспечивает покрытие до 6 км, а агрегация Sub-6 ГГц и мм-волн поднимает скорость до 10 Гбит/с. Портативный U60 Pro с батареей 10 000 мАч работает до 16 часов и раздаёт Wi-Fi 7 на скорости 3,6 Гбит/с, поддерживая быструю NFC-авторизацию.

Все устройства используют ИИ для динамического распределения bandwidth, снижения задержек и энергопотребления. Алгоритмы машинного обучения также отслеживают угрозы безопасности и позволяют настраивать родительский контроль. ZTE, лидирующая на рынке 5G FWA/MBB четыре года подряд, делает ставку на интеллектуальные сети для домашних и корпоративных пользователей. Поставки новинок начнутся во второй половине 2025 года.