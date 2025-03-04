Unisoc T8300 построен по 6-нм техпроцессу TSMC и оснащён восьмиядерным процессором.

Компания Unisoc анонсировала новый процессор T8300 5G, созданный по 6-нм техпроцессу TSMC. Чипсет ориентирован на среднебюджетные смартфоны и сочетает повышенную производительность с поддержкой спутниковой связи NR-NTN.

Основу T8300 составляет восьмиядерный CPU: два мощных ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (2,0 ГГц). Графику обрабатывает Mali-G57, что обеспечивает прирост скорости в играх на 80% при снижении энергопотребления на 70% по сравнению с предыдущими поколениями чипов Unisoc. В тесте AnTuTu новинка набирает свыше 510 000 баллов.

Чипсет поддерживает камеры до 108 Мп, улучшенный HDR и видеосъёмку в сложных условиях освещения. Для геймеров заявлен режим Miracle Gaming с оптимизацией стабильности кадров и снижением задержек. Экранные технологии включают работу с дисплеями 120 Гц, а связь — 5G и спутниковую передачу данных для удалённых регионов.

Unisoc T8300 также демонстрирует рост ИИ-производительности на 28%, что ускоряет задачи вроде обработки фото или голосового управления. Энергоэффективность повышена на 20%, что продлевает автономность устройств.

Чипсет ожидается в смартфонах среднего ценового сегмента уже во второй половине 2025 года. Аналитики отмечают, что T8300 может усилить конкуренцию с Qualcomm и MediaTek в бюджетном 5G-рынке.