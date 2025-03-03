Компания Infinix заверила, что эти инновации будут внедрены в их будущие смартфоны.

На выставке MWC 2025 компания Infinix анонсировала две инновации для смартфонов: систему SolarEnergy-Reserving для автономной зарядки и E-Color Shift 2.0 для персонализации дизайна.

Технология SolarEnergy-Reserving сочетает перовскитные фотоэлементы с ИИ-алгоритмами, позволяя накапливать солнечную энергию в прототипах смартфонов и чехлов. Решение обеспечивает запас мощности до 2 Вт даже при слабом освещении, а интеллектуальная система регулирует передачу энергии в зависимости от условий. Для оптимизации зарядки в помещении Infinix разработала «подсолнуховую» беспроводную технологию с радиусом действия до 3 метров.

E-Color Shift 2.0 использует электронные чернила (e-ink) для изменения цвета и узоров задней панели. Пользователи могут выбирать из 6 шаблонов и 6 цветовых схем, создавая до 30 комбинаций. ИИ-модули автоматически подстраивают дизайн под погоду, обои или окружение, добавляя анимации для уведомлений.

Обе технологии войдут в будущие модели Infinix, включая ожидаемую линейку NOTE 50, которая дебютирует в конце марта 2025 года. По словам компании, новинки получат улучшенную зарядку, ИИ-функции и премиальный дизайн.