Компания Honor представила свои первые часы «Ultra».

Компания Honor анонсировала умные часы Watch 5 Ultra — флагманскую модель с титановым корпусом и расширенными функциями для здоровья. Устройство получило корпус из сплава Grade 5, заднюю панель из керамополимера и сапфировое стекло, защищающее 1,5-дюймовый круглый OLED-экран. Главной новинкой стал встроенный электрокардиограф (ЭКГ), позволяющий мгновенно оценивать сердечный ритм, а также режим для дайвинга с погружением до 40 метров.

Часы оснащены аккумулятором на 480 мАч, обеспечивающим до 15 дней работы, и поддерживают беспроводную зарядку. Интерфейс управляется вращающейся короной, а персонализация включает 10 000 циферблатов и «Сценарные карты» для быстрого доступа к погоде или тренировкам. Модель доступна в чёрном цвете с ремешком из фторэластомера и в коричневом — с кожаным.

Параллельно Honor выводит на глобальный рынок планшет Pad V9 и открытые наушники Earbuds Open. Планшет с 11,5-дюймовым экраном (144 Гц) и процессором Dimensity 8350 поддерживает стилус Magic Pencil 3 и клавиатуру. Аккумулятор на 10 100 мАч заряжается за 66 Вт, а восемь динамиков с сертификацией IMAX Enhanced усиливают мультимедийные возможности.

Наушники Earbuds Open отличаются открытой конструкцией для комфорта и функцией перевода на 15 языков в реальном времени. Они защищены по стандарту IP54, весят 7,9 г и работают до 6 часов без подзарядки (22 часа с кейсом). Активное шумоподавление и костная проводимость обеспечивают чёткость звонков даже в шумной обстановке.

Официальные цены и даты старта продаж новых устройств будут объявлены дополнительно. Аналитики отмечают, что Honor усиливает позиции в сегменте премиальной электроники, делая ставку на инновации и мультифункциональность.