Новый карманный планшет Retroid Pocket Flip 2 получил больше мощности, AMOLED-экран и обновлённую компоновку портов.

Компания Retroid представила второе поколение складной игровой консоли Pocket Flip. Новинка получила 5,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и пиковой яркостью 500 кд/м2.

Аппарат доступен в двух версиях: на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Dimensity 1100. Оба чипа, как заявлено, значительно мощнее использовавшегося в первой модели Unisoc T618. Объём оперативной памяти увеличен до 8 ГБ, а встроенное хранилище теперь составляет 128 ГБ стандарта UFS 3.1.

Консоль "трудится" на Android 13 с поддержкой современных эмуляторов. Дизайн стал немного массивнее (вес — около 300 г), а аналоговые стики переместили выше крестовины и кнопок для удобства. Активная система охлаждения предотвращает перегрев при длительных сессиях.

Среди улучшений — Bluetooth 5.1/5.2, Wi-Fi 6 и порт USB-C с выводом изображения на внешний экран в 1080p/60 Гц. Сохранены слот для карт памяти microSD и разъём для наушников. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает автономность, а быстрая зарядка (27 Вт для Snapdragon и 18 Вт для MediaTek) сокращает время восстановления заряда.

Стоимость новинки пока не раскрыта, но ожидается, что она превысит $160 стартовой цены предыдущей версии. Поставки начнутся в ближайшие месяцы.