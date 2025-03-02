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Kefir32
Itel выпустила бюджетный смартфон Power 70 с аккумулятором на 6000 мА·ч
Itel представила бюджетный телефон с большим аккумулятором.

Компания Itel представила модель Power 70 — недорогой смартфон с увеличенной батареей. Устройство будет стоить менее $85 (около 7500 рублей) и поступит в продажу в комплекте с портативной зарядной станцией на 4000 мА·ч, что суммарно даёт до 10 000 мА·ч ёмкости.

Основная батарея Power 70 на 6000 мА·ч поддерживает проводную зарядку 18 Вт, а кейс подключается через USB-C. Смартфон выполнен в корпусе толщиной 7,98 мм и весит 200 граммов. Экран диагональю 6,67 дюймов обладает разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет, что матрица с яркостью 700 нит адаптирована для работы при солнечном свете, а также распознаёт касания в условиях влажности или загрязнения.

В основе устройства — процессор MediaTek Helio G50 Ultimate с оперативной памятью до 8 ГБ и накопителем eMMC 5.1 объёмом до 256 ГБ (с поддержкой карт microSD). Основная камера имеет 13 Мп, фронтальная — 8 Мп, видеосъёмка ограничена разрешением 1080p. Смартфон оснащён боковым сканером отпечатков, разъёмом 3,5 мм и динамиком, но лишён NFC.

Itel Power 70 доступен в конфигурациях 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 4/256 ГБ и 8/256 ГБ. Точные сроки старта продаж пока не уточняются.

#intel #intel power 70
Источник: gsmarena.com
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