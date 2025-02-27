Свежая утечка информации от инсайдера Digital Chat Station пролила свет на ключевые характеристики грядущего Honor GT Pro.

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Ожидаемый смартфон Honor GT Pro может стать одним из самых доступных флагманов на рынке благодаря процессору Snapdragon 8 Elite. Согласно утечке инсайдера Digital Chat Station, устройство получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и ультразвуковым сканером отпечатков в дисплее.

По слухам, основная камера сенсора на 50 Мп будет дополнена 12-Мп сверхширокоугольным модулем, как у базовой модели Honor GT. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки превзойдёт предшественника с батареей на 5300 мАч.

Анонс GT Pro ожидается после выхода линейки Honor 400 в мае 2025 года. Устройство займёт нишу бюджетных флагманов, конкурируя с Realme GT 7 Pro Racing Edition, OnePlus Ace 5 Pro и Redmi K80 Pro.

Параллельно компания готовит складные смартфоны Magic V4 и Magic V2 Flip, релиз которых может состояться в июне. Подробности о ценах и глобальной доступности GT Pro пока не раскрыты.