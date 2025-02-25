Xiaomi 15 Ultra получит систему обработки изображений на базе Leica.

Компания Xiaomi раскрыла детали основной камеры смартфона 15 Ultra за день до его презентации в Китае 27 февраля. Как следует из промоматериалов, флагман получит систему Leica Ultra-Pure Optical System с 1-дюймовым сенсором и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Основной датчик, по заявлению бренда, обеспечит повышенную светосилу и динамический диапазон, а перископ с эквивалентной апертурой 9,4 мм и фокусным расстоянием 100 мм позволит делать снимки с «беспотерьным» зумом на 200 мм и 400 мм. Предположительно, это модифицированная версия сенсора Samsung HP9, пришедшая на смену 50-Мп Sony IMX858 в Xiaomi 14 Ultra.

Согласно утечкам инсайдера Digital Chat Station, 15 Ultra оснастят четырёхмодульной камерой:

Основной 50-Мп сенсор (1/0.98", f/1.63, 23 мм);

200-Мп перископ (f/2.6, 100 мм) с зумом до 17,3×;

50-Мп сверхширик (f/2.2, 14 мм);

50-Мп телеобъектив (f/1.8, 70 мм) с поддержкой макросъёмки.

Устройство, позиционируемое как «Ночной бог», будет конкурировать с Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra. Ожидается, что акцент на низкой освещённости и гибридном зуме станет ключевым аргументом в премиум-сегменте. Глобальный анонс пока не анонсирован.