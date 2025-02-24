Официальный блок управления JR East Train Simulator включает в себя все элементы управления, необходимые для управления поездами, в том числе отдельную педаль для подачи звукового сигнала, и стоит от 2,5 миллиона иен.

Японская железнодорожная компания JR EAST представила профессиональный домашний симулятор управления электропоездом, созданный специально для игры «JR EAST Train Simulator», которая ранее получила высокие оценки на платформе Steam. Новый аксессуар выполнен в виде реального пульта управления электропоездом и позволяет максимально погрузиться в процесс управления железнодорожным транспортом.

Устройство доступно в трех версиях. Базовая модель, включающая основные элементы управления, стоит 2,5 миллиона йен (около $16,753). Версия с дополнительным монитором для отображения приборов обойдется в 3 миллиона йен (около $20,103). Полный комплект, включающий кабину машиниста с педалью сигнала, стоит 3,5 миллиона йен (около $23,454). Все устройства можно заказать на сайте JRE Mall, а их выпуск намечен на 27 февраля.

Высокая стоимость объясняется использованием металлоконструкций из алюминия и железа, а также производством компанией Tsukasa, которая с 1962 года занимается изготовлением реальных деталей для поездов и аттракционов. Устройства весят от 21 до 55 килограммов в зависимости от комплектации и изготавливаются на заказ, что увеличивает срок доставки до 3-4 месяцев.