Японская железнодорожная компания JR EAST представила профессиональный домашний симулятор управления электропоездом, созданный специально для игры «JR EAST Train Simulator», которая ранее получила высокие оценки на платформе Steam. Новый аксессуар выполнен в виде реального пульта управления электропоездом и позволяет максимально погрузиться в процесс управления железнодорожным транспортом.
Устройство доступно в трех версиях. Базовая модель, включающая основные элементы управления, стоит 2,5 миллиона йен (около $16,753). Версия с дополнительным монитором для отображения приборов обойдется в 3 миллиона йен (около $20,103). Полный комплект, включающий кабину машиниста с педалью сигнала, стоит 3,5 миллиона йен (около $23,454). Все устройства можно заказать на сайте JRE Mall, а их выпуск намечен на 27 февраля.
Высокая стоимость объясняется использованием металлоконструкций из алюминия и железа, а также производством компанией Tsukasa, которая с 1962 года занимается изготовлением реальных деталей для поездов и аттракционов. Устройства весят от 21 до 55 килограммов в зависимости от комплектации и изготавливаются на заказ, что увеличивает срок доставки до 3-4 месяцев.