Презентация Xiaomi 15 Ultra в Китае 27 февраля начнется в 19:00 по китайскому времени.

Компания Xiaomi официально подтвердила запуск долгожданного смартфона Xiaomi 15 Ultra и электромобиля SU7 Ultra, который состоится на мероприятии в Китае 27 февраля 2025 года. Этот двойной анонс знаменует собой важную веху для компании, поскольку генеральный директор Лэй Цзюнь подчеркнул, что эти продукты представляют собой вершину инноваций Xiaomi за последние пятнадцать лет.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащен впечатляющей системой камер, включающей 50-Мп основной сенсор, 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 200-Мп перископический телеобъектив, обеспечивающий замечательные возможности зума. Кроме того, смартфон будет оснащен изогнутым дисплеем с разрешением 2K, процессором Snapdragon 8 Elite SoC и надежным аккумулятором емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Глобальная презентация Xiaomi 15 Ultra запланирована на 2 марта 2025 года, как раз перед выставкой MWC 2025 в Барселоне. Xiaomi SU7 Ultra будет впервые представлен на мировом рынке на выставке MWC, подтвердила компания.