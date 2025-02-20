В листинге Google Play Console раскрыты чипсет, оперативная память и дизайн Honor 400 Lite.

Honor готовится пополнить свою линейку смартфонов серии 400, и одной из новинок станет Honor 400 Lite. Смартфон недавно появился в базе данных Google Play Console, что позволило узнать некоторые ключевые характеристики и получить представление о дизайне будущего смартфона.

Согласно данным, устройство оснащёно процессором MediaTek Dimensity 7025. Этот чип включает два мощных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Этот же процессор ранее использовался в таких устройствах, как Moto G55 и Redmi Note 14.

На данный момент известно, что Honor 400 Lite получит 8 ГБ оперативной памяти, но, судя по характеристикам предыдущей модели, можно ожидать и версию с 12 ГБ. Работать новинка будет на базе Android 15, предлагая пользователям возможности последней версии операционной системы от Google.

Дизайн устройства пока остаётся загадкой, но рендеры, опубликованные в базе Google Play Console, намекают на современный и лаконичный внешний вид, характерный для смартфонов Honor. Ожидается, что устройство будет оснащено экраном с разрешением Full HD+, однако точные данные о его размере и технологии пока не раскрыты.

Honor 400 Lite станет преемником модели Honor 200 Lite, выпущенной в апреле прошлого года. Интересно, что серия Honor 300 не включала устройства с приставкой "Lite".

Официальный анонс Honor 400 Lite ожидается в ближайшие месяцы. На момент публикации новостей точная дата и стоимость устройства остаются неизвестными, но эксперты предполагают, что новинка появится на рынке уже к середине 2025 года.