Московская область вводит новый закон о регистрации домашних животных.

Freepik

С первого марта 2025 года владельцы домашних животных в Московской области столкнутся с новыми правилами, направленными на повышение безопасности и отслеживания питомцев. Инициатива предполагает обязательную регистрацию всех собак, создание единой базы данных, которая поможет эффективнее находить потерявшихся питомцев.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило, что хозяева должны зарегистрировать своих собак в течение 14 дней по достижении животным трехмесячного возраста. Невыполнение этого требования влечет за собой штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей, что означает существенное изменение правил содержания домашних животных в регионе.

Процесс регистрации был разработан для удобства. Хозяева могут зарегистрировать своих питомцев через специальные онлайн-платформы или посетив местные ветеринарные клиники, связанные с региональными властями. В процессе регистрации владельцы должны будут указать конкретные данные, включая контактную информацию, породу и кличку животного. Такой удобный подход призван упростить процесс идентификации домашних животных и облегчить их воссоединение с хозяевами в случае пропажи.