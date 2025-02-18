Каждый второй пользователь OLED-телевизоров выбирает LG Oled TV.

Компании Samsung и LG подтвердили свое лидерство на мировом рынке телевизоров в 2024 году, достигнув значительных успехов. Согласно отчету исследовательской компании Omdia, Samsung сохраняет лидерство на мировом рынке телевизоров уже 19-й год подряд, а LG продолжает доминировать в сегменте OLED-телевизоров уже 12-й год подряд.

По данным исследования, в 2025 году доля Samsung на мировом рынке телевизоров составит 28,3 %, что объясняется ее ориентацией на инновации в области премиальных и сверхбольших экранов, а также достижениями в области телевизоров с искусственным интеллектом. Компания лидирует на рынке телевизоров премиум-класса (по цене от 2500 долларов) с долей 49,6 % и занимает 28,7 % в сегменте сверхбольших телевизоров (75 дюймов и выше). Samsung также продала 8,34 миллиона QLED-телевизоров, заняв 46,8 % рынка в этой категории, а продажи OLED-телевизоров выросли на 42 % по сравнению с прошлым годом.

С другой стороны, LG поставила 3,18 миллиона OLED-устройств в 2024 году, обеспечив себе 52,4% доли рынка OLED-телевизоров, говорится в отчете. Компания сохранила свое лидерство в этом сегменте: на долю OLED-телевизоров приходится 45% поставок телевизоров премиум-класса. LG также занимает 57,5% в сегменте сверхбольших OLED-телевизоров, поставки которых достигли исторического максимума.

Глобальный рынок телевизоров в 2024 году вырос более чем на 3%, достигнув 208,83 млн единиц, что стало первым ростом за последние три года. Поставки OLED-телевизоров выросли более чем на 8%, опередив общий рост рынка, в основном благодаря высоким показателям LG.

Как сообщается, обе компании продолжают внедрять инновации: Samsung представила на выставке CES 2025 технологию Vision AI для улучшения качества просмотра, а LG представила новые беспроводные решения и платформы на базе искусственного интеллекта для улучшения качества изображения.