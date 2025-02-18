В сети показали предполагаемые изображение iPhone 17 Air с ультратонким дизайном.

Front Page Tech

По некоторым данным, компания Apple готовится представить iPhone 17 Air - новое дополнение к своей линейке, которое, как ожидается, заменит модель «Plus» в серии iPhone 17.

Согласно утечкам и рендерам, которыми поделился Джон Проссер на своем Youtube-канале Front Page Tech, iPhone 17 Air может стать одним из самых тонких iPhone в истории, его толщина составит всего от 5,5 до 6 мм. Этот гладкий и минималистичный дизайн, как утверждается, включает в себя новую заднюю панель камеры с одной 48-мегапиксельной камерой, микрофоном и светодиодной вспышкой. Хотя дизайн напоминает телефоны Pixel от Google, ожидается, что Apple добавит в него свои собственные уникальные эстетические элементы.

Front Page Tech

На передней панели устройство, как сообщается, сохранит Dynamic Island, но в более тонкой форме. Проссер предполагает, что Apple может вернуться к системе камер с одним объективом, используя достижения в области сенсорных технологий и вычислительной фотографии для получения высококачественных изображений без необходимости использования нескольких объективов.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет работать на чипе A19, что позволит ему занять место в среднем ценовом диапазоне ниже моделей Pro. Хотя некоторые слухи говорят о цене в 1300 долларов, Проссер считает, что он будет более доступным, что сделает его привлекательным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и стоимостью.

По слухам, в iOS 19 Apple также представит переработанное приложение «Камера» с интерфейсом, вдохновленным visionOS, с полупрозрачными меню и кнопками.

Официальный анонс серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.