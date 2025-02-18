Объявлена дата, когда новинки Realme Neo 7 SE, Neo 7x поступят в продажу.

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По данным Gizmochina, компания Realme официально объявила дату запуска своих предстоящих смартфонов, Realme Neo 7 SE и Neo 7x, которые дебютируют 25 февраля 2025 года в Китае. Это подтверждение последовало за тизером прошлого месяца, в котором сообщалось, что Neo 7 SE будет оснащен чипсетом Dimensity 8400-Max. Хотя бренд еще не подтвердил это, ожидается, что Neo 7x также будет представлен вместе с моделью SE.

Как сообщается, Realme Neo 7 SE оснащен плоским дисплеем и двойной камерой на задней панели, дополненной светодиодной вспышкой и микрофоном. Устройство будет доступно в ярком цвете Mecha Blue с красной кнопкой питания, а также в серебристом варианте. Предположительно, он будет оснащен 6,78-дюймовой плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Что касается камер, то Neo 7 SE, как ожидается, будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной камерой на задней панели с 50-мегапиксельным основным и 8-мегапиксельным дополнительным сенсорами. Смартфон может получить до 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища и надежный аккумулятор емкостью 7 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Стартовая цена, по прогнозам, составит менее 2 000 юаней (около 275 долларов).

А вот Realme Neo 7x, как заявлено, станет первым смартфоном в мире, оснащенным чипсетом Snapdragon 6 Gen 4. Предполагается, что он будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной камерой на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного дополнительного сенсоров. Neo 7x, скорее всего, будет питаться от аккумулятора емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.