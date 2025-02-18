Компания Lenovo открывает мировые продажи Yoga Slim 9i, своего самого тонкого 4K OLED-ноутбука на сегодняшний день

Как сообщается, Lenovo официально запустила мировые продажи Yoga Slim 9i, самого тонкого на сегодняшний день 4K OLED-ноутбука компании, после его дебюта на выставке CES 2025. Этот 14-дюймовый ноутбук премиум-класса работает на платформе Intel Lunar Lake и оснащен первой в мире 32-Мп веб-камерой под дисплеем, достигая впечатляющего соотношения экрана к корпусу 98%, что позволяет работать с дисплеем практически без границ.

По описанию, ноутбук оснащен 4K OLED-дисплеем PureSight Pro с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и точностью цветопередачи Delta E<1, обеспечивающей яркое и точное изображение. Он поддерживает цветовые гаммы sRGB, P3 и Adobe RGB на 100% и имеет сертификат TÜV Low Blue Light, что делает его идеальным для творческих профессионалов. Дисплей защищен ударопрочным стеклом для защиты от царапин и повреждений при надавливании.

Основой ноутбука, как заявлено, являются процессоры Intel Core Ultra 7 256V или 258V в паре с 48 TOPS NPU для оптимизации работы творческих приложений на основе искусственного интеллекта и повышения эффективности работы от батареи. Lenovo утверждает, что батарея емкостью 75 Втч обеспечивает до 17 часов работы, что делает ноутбук надежным выбором для продуктивной работы в дороге.

Весит ноутбук Yoga Slim 9i всего 1,25 кг. Он оснащен двумя портами Thunderbolt 4 для расширения возможностей подключения, что позволяет использовать его в профессиональных рабочих процессах. По информации, стоимость ноутбука составляет 1 759,99 долларов США в США, 1 800 фунтов стерлингов в Великобритании и 2 199 евро в Европе.