Президенты обоих компаний скоро проведут пресс-конференции.

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Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. официально объявили о прекращении переговоров о слиянии. Согласно репортажам от TBS Television и Asahi Shimbun, это решение было принято после заседания совета директоров, состоявшегося 13 февраля. Обе компании позже проведут отдельные пресс-конференции, чтобы объяснить ситуацию.

Переговоры между Honda и Nissan начались в марте 2024 года и были сосредоточены на потенциальном сотрудничестве в секторе электромобилей. Позже, в августе 2024 года, к переговорам присоединилась Mitsubishi Motors в качестве третьей стороны в альянсе. К 23 декабря 2024 года Honda и Nissan официально объявили о начале переговоров о слиянии, причем Mitsubishi рассматривала возможность присоединения к структуре.

Однако Honda подчеркнула, что сотрудничество с Nissan зависит от плана восстановления бизнеса и финансовых показателей последнего. Изначально Honda планировала оценить ситуацию к концу января 2025 года, но решила отложить решение до середины февраля из-за медленного прогресса Nissan в реструктуризации.

Согласно источникам, в начале февраля Honda предложила преобразовать Nissan в дочернюю компанию в связи с недостаточным прогрессом в выполнении плана восстановления. Однако это предложение встретило решительный отпор со стороны Nissan, что в конечном итоге привело к срыву переговоров. 6 февраля Учида встретился непосредственно с Мибе в штаб-квартире Honda в токийском районе Аояма, где сообщил о решении Nissan прекратить переговоры.

Nissan борется со снижением показателей на североамериканском рынке, в то время как Honda сталкивается с такими проблемами, как низкая рентабельность бизнеса четырехколесных автомобилей и резкое снижение продаж на китайском рынке. Согласно данным о мировых продажах за 2024 год, обе компании обошли китайскую BYD по общему объему продаж автомобилей.

Если план слияния будет окончательно отложен, то и Nissan, и Honda придется пересмотреть свои индивидуальные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом автомобильном рынке.