После S25 Ultra следующим может лишиться функций S Pen Z Fold 7.

В грядущем Galaxy Z Fold 7 от Samsung могут произойти значительные изменения в функционале S Pen, поскольку компания, как сообщается, ставит перед собой задачу сделать устройство более тонким, чем когда-либо. Согласно утечке, полученной от некоего источника из X, в Z Fold 7 могут быть урезаны функции стилуса для достижения более тонкого дизайна, что потенциально сделает его самым тонким складным устройством в линейке Samsung.

Серия Galaxy Z Fold впервые представила поддержку S Pen в модели Z Fold 3 в 2021 году, но ее возможности всегда были ограничены по сравнению с S Pen в серии Galaxy S Ultra. Например, стилус Fold никогда не поддерживал функцию Bluetooth. Z Fold 7, возможно, сделает еще один шаг вперед: слухи говорят о дополнительных компромиссах в работе со стилусом, хотя точные детали остаются неясными.

Samsung уделяет особое внимание тонкости, так как, по слухам, Z Fold 7 будет даже тоньше, чем Z Fold Special Edition, размеры которого составляют 4,9 мм в развернутом виде и 10,6 мм в сложенном. Достижение такого тонкого профиля, вероятно, требует внутренних компромиссов, и S Pen, по-видимому, является одной из жертв.

Samsung

Это не первый случай, когда Samsung корректирует функции S Pen в соответствии с ограничениями дизайна устройства. Например, Galaxy S25 Ultra недавно вышел без поддержки Bluetooth для своего S Pen, а Z Fold 5 и 6 уже лишены этой функции. Очевидно, что Samsung готова адаптировать возможности стилуса под конкретные цели устройства.

Хотя эти изменения пока носят спекулятивный характер, они соответствуют более широкой стратегии Samsung, направленной на совершенствование линейки складных устройств для повышения их портативности и удобства использования. Однако поклонников S Pen потенциальные изменения могут разочаровать. Как всегда, лучше относиться к этим слухам с осторожностью, пока не появятся официальные подробности.