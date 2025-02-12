Galaxy S25 Edge будет оснащен 6,7-дюймовым S-AMOLED LTPO-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2 600 нит.

Samsung Galaxy S25 Edge появился в базе данных Geekbench, раскрыв основные характеристики и намекнув на скорый запуск. Устройство с модельным номером SM-937B набрало 2 806 баллов в одноядерном тесте и 8 416 баллов в многоядерном тесте. Подтверждено, что он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy - тем же процессором, который используется в других моделях линейки S25. Кроме того, в листинге указано, что устройство будет работать под управлением ОС на базе Android 15 и оснащаться 12 ГБ оперативной памяти.

Samsung официально не подтвердила эти подробности, но листинг Geekbench и предыдущие утечки говорят о приближении запуска. S25 Edge присоединится к уже выпущенным Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, завершая флагманскую линейку на 2025 год. Пока Samsung не сделает официального заявления, к этим сведениям следует относиться с долей вероятности.