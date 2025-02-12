Honor последней интегрирует DeepSeek в своё программное обеспечение.

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Компания Honor официально объявила об интеграции искусственного интеллекта DeepSeek в свой помощник YOYO, что знаменует собой значительное обновление экосистемы искусственного интеллекта в Китае. Этот шаг последовал за включением DeepSeek Huawei в свои облачные сервисы, и позиционирует Honor как ключевого игрока в растущем тренде ассистентов для смартфонов с поддержкой ИИ. DeepSeek набирает обороты среди китайских брендов смартфонов, Oppo также подтвердила его интеграцию в готовящийся к выпуску Find N5. В то время как западные компании, такие как Apple и Samsung, сосредоточены на совершенствовании своих собственных ИИ-решений, DeepSeek быстро становится предпочтительным выбором для китайских производителей, сигнализируя о сдвиге в глобальном ландшафте ИИ.

Для пользователей Honor развертывание DeepSeek-R1 начинается немедленно для устройств под управлением MagicOS 8.0 и выше. Чтобы активировать функцию, пользователям необходимо обновить YOYO до версии 80.0.1.503 или более поздней. После обновления пользователи смогут получить доступ к помощнику, проведя пальцем вверх от нижней части экрана, войдя в раздел «ИИ-агент» и выбрав DeepSeek-R1. Эта интеграция обещает более отзывчивый, интуитивно понятный и эффективный ИИ-ассистент, предлагающий пользовательский опыт, который может соперничать с лидерами отрасли.