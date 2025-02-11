Смарт-часы OnePlus Watch 3 являются преемником модели OnePlus Watch 2

Официальная презентация OnePlus Watch 3 состоится 18 февраля 2025 года в США, Канаде и Европе. Являясь преемником OnePlus Watch 2, они призваны значительно улучшить дизайн, аппаратное и программное обеспечение, предлагая смарт-часы премиум-класса.

OnePlus Watch 3 отличаются дизайном с титановым ободком и корпусом из нержавеющей стали, обеспечивающим долговечность и стильный внешний вид. Часы также оснащены вращающейся заводной головкой для интуитивной навигации, что повышает удобство использования. Дисплей защищен сапфировым стеклом 2D, обеспечивающим отличную устойчивость к царапинам и превосходную четкость изображения.

Под капотом OnePlus Watch 3 находится чип Snapdragon W5, работающий в паре с чипом BES2800 MCU, обеспечивающим плавную работу и эффективное управление питанием, а также плавную и отзывчивую работу.

OnePlus

Аккумулятор емкостью 631 мАч является одной из отличительных особенностей Watch 3. В зависимости от режима использования он обеспечивает:

16 дней в режиме энергосбережения,

5 дней в интеллектуальном режиме,

Около 72 часов при интенсивном использовании.

Такое время автономной работы делает часы надежным компаньоном как для повседневного, так и для интенсивного использования.

Смарт-часы работают под управлением WearOS, оптимизированной OnePlus, что обеспечивает плавный и многофункциональный пользовательский интерфейс. Ожидается, что в часы будут встроены расширенные функции мониторинга здоровья, такие как мониторинг ЭКГ (электрокардиограммы) и отслеживание температуры на запястье. Кроме того, устройство оснащено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает достаточный объем памяти для приложений и мультимедиа.

OnePlus Watch 3 будут доступны в двух цветовых вариантах: Emerald Titanium и Obsidian Titanium. Премиальная конструкция и выбор цвета делают их стильным дополнением к линейке продуктов OnePlus.

OnePlus

По слухам, OnePlus Watch 3 являются ребрендинговой версией Oppo Watch X2, которые должны появиться на рынке Китая 20 февраля 2025 года вместе с раскладным телефоном Oppo Find N5. Такое близкое сходство говорит об общих аппаратных и программных особенностях двух устройств.

Информации о цене OnePlus Watch 3 пока нет. Однако, учитывая набор функций и дизайн, предполагается, что часы будут ориентированы на рынок смарт-часов топ-класса.