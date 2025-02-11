Bluetooth-колонка Mechrevo Soul MK01 официально представлена в Китае.

Компания Mechrevo представила на китайском рынке новую Bluetooth-колонку под названием Soul MK01. Она обладает большим набором функций и уже доступна для покупки по цене 149 юаней (около 20 долларов).

Soul MK01 оснащена 52-мм полнодиапазонным динамиком и независимой басовой мембраной, обеспечивающими глубокий, захватывающий звук с сбалансированными высокими и низкими частотами. Ее выходная мощность 10 Вт обеспечивает громкое и насыщенное звучание как в помещении, так и на улице, что делает ее подходящей для использования в различных условиях.

Для подключения колонки используется Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильную беспроводную передачу данных с низкой задержкой в радиусе до 10 метров. Она также поддерживает несколько режимов воспроизведения, включая Bluetooth, TF-карту и вход AUX, обеспечивая гибкость при прослушивании любимого аудио.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 1800 мАч, что позволяет продлить время воспроизведения при длительном пребывании на улице. Зарядка проходит через порт Type-C, для полной зарядки требуется около 3,5 часов.

Внешний корпус Soul MK01 выполнен из прочной тканевой сетки, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, обеспечивая надежную работу в различных условиях. Противоскользящие резиновые накладки на дне обеспечивают устойчивость на различных поверхностях и снижают вибрацию.

Дополнительной изюминкой колонки является технология TWS (True Wireless Stereo), позволяющая объединить две колонки MK01 для получения стереозвука. В сочетании со встроенным микрофоном с функцией шумоподавления колонка обеспечивает четкие звонки в режиме громкой связи даже в шумной обстановке на улице.

Колонка имеет компактный и легкий корпус размером 90 мм x 90 мм x 110 мм и весом 605 г, что позволяет легко носить ее с собой. В комплект также входит тканый ремешок для переноски.