Раскрыты характеристики оперативной памяти, хранилища и цветовых вариантов глобального варианта Xiaomi 15

Компания Xiaomi готовится к глобальному запуску Xiaomi 15, анонс которого ожидается в ходе мероприятия MWC 2025, запланированного на период с 3 по 6 марта 2025 года. В то время как флагманская серия была представлена в Китае в конце прошлого года, глобальные варианты, как сообщается, будут отличаться конфигурациями и цветовыми решениями.

Согласно утечкам, глобальная версия Xiaomi 15 будет поставляться в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти, в то время как на китайском рынке также предлагаются варианты более высокого класса с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ памяти. Это позволяет предположить, что варианты с большим объемом оперативной памяти и накопителей могут остаться эксклюзивом для Китая.

Ожидается, что глобальная модель будет доступна в зеленом, черном и белом цветовых вариантах, как и предыдущее поколение. Однако в Китае Xiaomi 15 предлагается в таких дополнительных цветах, как Lilac Purple и Light Grass Green, что подчеркивает некоторые региональные различия в дизайне.

Внутри глобальный вариант, скорее всего, сохранит те же спецификации, что и китайская версия. Xiaomi 15 работает на чипсете Snapdragon 8 Elite и оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч с возможностью быстрой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт. Набор камер включает три 50-Мп сенсора: основную камеру с OIS, 3-кратный телеобъектив с OIS и 14-мм ультраширокоугольный объектив. Xiaomi также улучшила обработку изображений, обеспечив лучшую производительность при съемке изображений и видео по сравнению с предшественником.

Телефон будет поставляться с HyperOS 2.0, основанной на Android 15, а европейские цены, как ожидается, останутся на уровне прошлогодних моделей.