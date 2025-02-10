Согласно случайно обнародованным рендерам SE 4 получит дизайн, схожий с iPhone 14, с удалением кнопки «Домой» и добавлением Face ID.

Компания Apple готовится к запуску iPhone SE 4, дебют которого ожидается уже на этой неделе. Предстоящая модель будет отличаться современным дизайном, значительно отличающимся от своих предшественников. Согласно рендерам, случайно обнародованным производителем чехлов Spigen, SE 4 получит дизайн, схожий с iPhone 14, с удалением кнопки «Домой» и добавлением Face ID.

Устройство будет оснащено 6,1-дюймовым дисплеем, что является заметным улучшением по сравнению с 4,7-дюймовым экраном iPhone SE 2022. Дизайн включает плоские края и тонкие ободки, что придает ему более современный вид. Аппарат будет доступен в новых цветовых вариантах наряду с классическими черным, белым и красным оттенками.

На задней панели SE 4, как и у предшественника, установлена одинарная камера. По слухам, разрешение сенсора может составлять 48 Мп, однако отсутствие заметного бугорка камеры указывает на то, что она может не соответствовать качеству более дорогих моделей, таких как iPhone 16. Однако чип Apple A18, которым оснащен iPhone 16, как ожидается, улучшит обработку изображений и общую производительность.

По слухам, iPhone SE 4 также будет поддерживать функцию Apple Intelligence, направленную на улучшение работы пользователя с помощью передовых возможностей искусственного интеллекта. Благодаря обновленному дизайну, увеличенному дисплею и мощным внутренним компонентам, SE 4 должен стать привлекательным вариантом в линейке доступных iPhone от Apple.