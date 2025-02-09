Появилась новая информация о Samsung Galaxy S25 Edge, опровергающая ранние утечки.

Samsung Galaxy S25 Edge был предметом многочисленных спекуляций, и новые утечки пролили свет на его дизайн и спецификации. Согласно сообщениям, устройство будет иметь тонкий корпус толщиной 5,84 мм, что делает его одним из самых тонких флагманских смартфонов, когда-либо выпускавшихся. Устройство будет оснащено основной камерой с разрешением 200 Мп и сверхширокоугольным объективом 12 Мп, но без специальной телефотокамеры, так как Samsung, похоже, полагается на основной сенсор высокого разрешения для возможности зума.

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Первоначальные утечки предполагали более толстый дизайн с тремя камерами, но в итоге Samsung выбрала более тонкий прототип с двойной камерой. Вместо размеров 159 x 76 x 6,4 мм, габариты телефона составят 158,2 x 75,5 x 5,84 мм, а толщина корпуса с камерой увеличится до 10 мм.

Также сообщается, что Galaxy S25 Edge будет оснащен 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 2 600 нит. Он сохранит алюминиевую рамку Armor Aluminium от Samsung и защиту Gorilla Glass Victus 2. По слухам, "под капотом" у устройства будет стоять процессор Snapdragon 8 Elite, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 512 ГБ. Он будет работать под управлением One UI 7 на базе Android 15 и поддерживать проводную зарядку мощностью 25 Вт наряду с беспроводной зарядкой.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет официально представлен в апреле или мае 2025 года.