Эксперт Дворянский посоветовал не использовать сети Wi-Fi

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в тревожном предупреждении для пользователей, обратил внимание на опасность кражи персональных данных через обманчивые сети Wi-Fi. Поскольку общественные места все чаще предлагают бесплатный доступ в интернет, Дворянский предупреждает, что не все сети созданы одинаковыми - некоторые из них специально созданы для того, чтобы нарушить вашу безопасность.

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В беседе с NEWS.ru Дворянский подчеркнул опасность подключения к бесплатному Wi-Fi, который требует аутентификации пользователя, например, ввода номера телефона или пароля. «Такие сети могут украсть персональные данные в процессе авторизации», - заявил он. Эксперт также отметил возможность загрузки вредоносного ПО без ведома пользователя, что представляет значительную угрозу для мобильных устройств.

Особую тревогу вызывает тенденция роста числа мошеннических сетей Wi-Fi, причем в последнее время такие случаи были зафиксированы в таких крупных местах, как аэропорт Шереметьево. Мошенники создают поддельные сети с названиями, похожими на названия легальных сетей, например «SVO_Free», чтобы заманить ничего не подозревающих пользователей. После подключения жертвам предлагается ввести конфиденциальную информацию через фишинговую форму, которая ловко маскируется под сервисного бота в Telegram.

В связи с этими инцидентами МВД России выступило со строгим предупреждением: мошеннические сети Wi-Fi могут появиться где угодно, от кафе до аэропортов. Они призвали население быть бдительными, особенно при доступе к личным аккаунтам, таким как Telegram, банковским приложениям и государственным услугам.

Дворянский дал несколько ценных советов по обеспечению онлайн-безопасности: «Избегайте использования критически важных приложений в публичных сетях, требующих авторизации. Всегда используйте надежный антивирус для защиты своего устройства». Он подчеркивает, что риски, связанные с удобным, но незащищенным Wi-Fi, не стоят временной легкости доступа.