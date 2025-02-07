Два порта Gigabit Ethernet: MSI выпустила новый мини-ПК

Согласно изданию IT Home, компания MSI выпустила мини-ПК Cubi NUC-P, оснащенный процессором Intel N100. Устройство уже доступно для покупки, а его цена составляет 1199 юаней(около 167 долларов США) за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и 1399 юаней(около 195 долларов США) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

MSI

По описанию, Cubi NUC-P поддерживает двухканальную память DDR4 и оснащен двумя слотами M.2 для расширения хранилища. Он также оснащен интерфейсами WiFi 6 и Bluetooth 5.2, а также двумя портами Gigabit Ethernet. Что касается возможностей подключения, то мини-ПК оснащен четырьмя портами USB 3.2 Gen2, портом Type-C, HDMI, DisplayPort и 3,5-мм аудиоразъемом.

MSI

Модель Cubi NUC-P имеет размеры 138,5 x 126 x 50 мм и объем около 0,8 л. Для поддержания оптимальной производительности в ней используется система охлаждения с турбонаддувом.