Аудио-скандал с iPhone 7/Plus закончился компенсацией до $350

Многолетняя проблема iPhone 7 и iPhone 7 Plus, известная как « Loop Disease », завершилась урегулированием. Компания Apple согласилась выплатить пострадавшим пользователям компенсацию в размере до 350 долларов в рамках коллективного иска на 35 миллионов долларов. Проблема, которая проявилась в устройствах, выпущенных в 2016 и 2017 годах, была вызвана дефектом аудиочипа, который приводил к ухудшению качества звука и нарушению функциональности звонков.

Apple

Пользователи, принявшие участие в иске, уже получают выплаты. Большинству истцов выплатят около 200 долларов, а те, кто оплатил ремонт, связанный с проблемой, могут получить до 350 долларов. Урегулирование было одобрено в прошлом году, а крайний срок для присоединения к иску истек летом 2024 года. Apple урегулировала дело, не признавая никаких правонарушений или ответственности.

Как сообщается, большая часть средств из фонда урегулирования достанется адвокатам, которые возбудили дело, но для пострадавших пользователей компенсация позволит решить многолетнюю проблему.