До 40 часов воспроизведения: Zebronics выпустила свои первые наушники

Компания Zebronics, по сообщению, выпустила на рынок свои первые беспроводные наушники Zeb Pods O. Это первые беспроводные наушники от Zebronics с открытой конструкцией (OWS), которые отличаются удобным дизайном и позволяют слышать окружающие звуки/

Zebronics

По описанию, Zeb Pods O оснащены неодимовыми драйверами и используют Bluetooth v5.4 для подключения, поддерживая функцию Flash Connect и двойное сопряжение. Они оснащены системой из четырех микрофонов и системой подавления шума окружающей среды (ENC), что обеспечивает чистое качество звука. Продолжительность воспроизведения составляет до 40 часов при 50% громкости, а в зарядном футляре предусмотрен порт Type-C для быстрой зарядки - всего 10 минут зарядки обеспечивают 90 минут воспроизведения.

Zebronics

Наушники также поддерживают голосовые помощники, сенсорное управление, игровой режим и защищены от брызг. Стартовая цена Zeb Pods O составляет 19 долларов США, они доступны в черном и зеленом цветах.